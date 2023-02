“Me tienen miedo por mi capacidad”, dijo Lidia Patty, quien afirmó que no espera ser designada embajadora

La Paz

Este viernes tras ser consultada sobre una posible designación como embajadora, la exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, manifestó que no espera que la elijan, sin embargo, señaló que seguirá trabajando con su pueblo.

“Vamos a trabajar, yo voy a demostrar desde donde voy a estar, aunque no me elijan (embajadora), para mi mejor que no me elijan, yo voy a trabajar mejor con mi pueblo, defendiendo a mi pueblo”, manifestó Patty.