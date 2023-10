"¡Mi hijo no era ratero, es inocente!", dijo la mamá de Ariel, que fue linchado en Bajo Alpacoma

La Paz, Bolivia

La noche de este lunes 30 de octubre familiares de Ariel Arnaldo Alvarez Gerónimo, exigen justicia aseguran que los vecinos de Bajo Alpacoma, en El Alto, mataron a una persona inocente.

Los restos de Ariel fueron velados en la calle 16 de julio, la madre del joven de 35 años aseguró que su hijo era un hombre de bien. De acuerdo al reporte dos personas fueron aprehendidas acusadas de matarlo en la cancha del barrio, se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Estoy pidiendo justicia para mi hijo. ¿Cómo le hicieron eso a mi hijo? Él no es ratero, tienen sus cosas, trabaja. ¿Por qué le hicieron eso a mi hijo? ¡Es mi único hijo! ¿Cómo una madre puede enterrar a su hijo? Estoy dolida, le han confundido a mi hijo, era una persona inocente” , señaló desconsolada la madre de Ariel, Lidia Gerónimo.

De acuerdo al relato de los vecinos habrían encontrado al joven dentro de un minibús, que pretendería robar, esta situación enfureció a los parroquianos, que lo capturaron, golpearon y quitaron la vida.

“Queremos justicia, porque creemos realmente que se equivocaron al asesinarlo a mi sobrino”, dijo molesto el tío del linchado, Marín Gerónimo. “Te matan el rato que sea, cuando vas afuera y no te conocen te liquidan porque no hay justicia. Ya no tenemos derechos”, declaró otro familiar, Teodosio Torrez.