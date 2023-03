Ministra de Cultura tampoco define fecha para la apertura de la Coronilla

Cochabamba, Bolivia

La ministra de Cultura, Sabina Orellana, señaló que conforman una comisión para agilizar los trámites de la entrega de la administración de los predios en la colina de San Sebastián.

Prevén que antes del 27 de mayo terminen la documentación y se concrete la apertura de la Coronilla. Actualmente, se trabaja en el modelo de funcionamiento.

"En el convenio interinstitucional nosotros no estuvimos todavía; hemos solicitado ser parte de ese convenio y eso es lo que está empezando a dialogar el Ministerio de Planificación con el señor Alcalde. Nosotros estamos trabajando el modelo de funcionamiento para poder iniciar", afirmó Sabina Orellana, ministra de Cultura.

Sin embargo, aún no hay fecha definida para su entrega, pero están en proceso de que este espacio pase a administración de la Alcaldía. Manifestó que, máximo, hasta el 27 de mayo se conocerá de manera definitiva el destino final de la colina de San Sebastián.

Se espera que dicha Comisión se reúna y defina, finalmente, quién y cómo se hará cargo de la administración y el mantenimiento de este sitio histórico.

Al respecto, el alcalde Manfred Reyes Villa aseguró que la Comisión mencionada por la ministra de Cultura ya está conformada.

En todo caso, esperan la entrega del predio y que sea antes del 27 de mayo, para poder organizar los actos respectivos de la fecha.

"Lo único que queda es que le entreguen a la alcaldía para que se haga el mantenimiento respectivo y no hay problema que pueda participar el Ministerio de Culturas. Ellos manifiestan que hay un hallazgo patrimonial y que deberían participar, perfecto, nosotros no nos oponemos a que participen, no solamente el Ministerio de Culturas, los que quieran participar; mientras se mantenga como tiene que ser mantenida esa área histórica que tiene Cochabamba. Ojalá que hasta la próxima semana podamos concluir este tema", complementó el burgomaestre.