Ministro Lupo: “América Latina es una gran Patria"

En el marco de los actos conmemorativos por el Día del Mar, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que América Latina debe consolidarse como una “gran patria” basada en la unidad, la integración y la cooperación entre países.

Durante su intervención, la autoridad destacó una visión regional más amplia, señalando que Bolivia apuesta por fortalecer los lazos entre naciones antes que profundizar divisiones.

“América Latina no es solo una región, es una gran patria que debe construirse con unidad, integración, colaboración y trabajo de todos”, sostuvo.

Mensaje sobre el “Escudo Fronterizo” de Chile

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por el plan “Escudo Fronterizo” implementado por Chile, que contempla medidas de control en la frontera.

“No es tiempo de muros; el peor muro es quedarse atrapado en el pasado”, expresó.

Apuesta por la integración

El ministro remarcó que la posición del Gobierno es clara en cuanto a priorizar la cooperación regional como base para el desarrollo y la estabilidad.

En ese sentido, insistió en que los desafíos actuales deben enfrentarse desde una perspectiva de unidad latinoamericana.

Acto central del 23 de marzo

Finalmente, confirmó que el acto central por el Día del Mar se realizará en Puerto Quijarro, donde el presidente emitirá el mensaje oficial al país.

Indicó que los detalles de la agenda serán dados a conocer en las próximas horas.

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