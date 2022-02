21/02/2022 - 23:02

Nacional

Niegan libertad a Jeanine Áñez y juez le amplía a tres meses de detención por el caso 'golpe I'

Durante la audiencia, la exmandataria pidió que no se amplíe el plazo de la detención y señaló que ella no puede “pagar” por la “negligencia” de la Fiscalía de no haber concluido la investigación durante este tiempo.