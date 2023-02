Trágico: Niño de 8 años muere tras ser embestido por un minibús

El Alto

Un niño que en estos días cumpliría 8 años de vida, murió este viernes en la ciudad de El Alto, tras ser embestido por un minibús que según la denuncia de la madre del menor iba a gran velocidad.

Los padres trasladaron al niño a Clínica Fides de la ciudad de El Alto, sin embargo, el menor ya había fallecido, la madre tenía en su prenda gran cantidad de sangre, el minibús se habría dirigido a alta velocidad, por lo que el chofer fue capturado.

“Estábamos por cruzar esa avenida, yo me fije a ambos lados, pero no entiendo como ese minibús apareció y lo atropelló, luego se pasó de largo, si no fuera por los minibuses parados se hubiera escapado”, relató entre lágrimas la progenitora.