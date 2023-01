"¡No paraban de morderlos!" Dos canes bóxer atacaron a perros 'chapis'

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Perros de raza bóxer atacaron a dos canes 'chapis', el hecho se registró en la avenida Juan de la Rosa. La dueña de los perros de raza pequeña los estaba paseando, se dirigía al parque, mientras caminaban los dos bóxer se abalanzaron.

La mujer contó que pudo observar cómo los bóxer atacaron a sus mascotas, de repente se acercaron para atacarlos. La propietaria de los canes heridos, aseguró que pasó por momentos desesperantes, sin poder ayudar a sus mascotas.

"Estaba llevando a mis perritos al parque, como habitualmente hago. Me percaté de la presencia de los canes, los ví en la esquina (...) Nunca los había visto por el barrio, como no los veía ladrar, ni nada, pensé que no eran agresivos. De pronto se acercaron más y más a mis perritos y los empezaron a morder. Traté de defenderlos, pero me hicieron caer, no paraban de morderlos, mordían un rato a uno, luego al otro, Yo trataba de alejarlos, de patearles, pero han sido minutos de terror para mí", relató la dueña de los perros atacados.

Estos son los perros de raza bóxer que atacaron a dos 'chapis'. Foto: Red Uno

El ataque fue evitado por la intervención de un vecino, que intentó frenar a los animales. "En un momento me caí, afortunadamente no me mordieron, yo sólo trataba de ayudar a mis mascotas, los pateaba", contó afligida la víctima.

Cargando...

Hay molestia en los vecinos, que aseguran no se respondió con prontitud a los pedidos de ayuda. "No asistió ni Zoonosis, ni Pofoma, incluso llamamos al 110, no nos atendieron. Pasaron tres horas del hecho", comentó un ciudadano indignado.

La propietaria de los perros 'chapi' atacados, informó que afortunadamente sus mascotas tienen heridas superficiales. Los dueños de los bóxer indicaron que se harán responsables de todos los gastos veterinarios.