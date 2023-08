"No pudo cortarme la piel": ExMiss La Paz relata su amarga experiencia tras intento de apuñalamiento

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La exMiss La Paz, Adriana Salazar, sobrevivió a un intento de asalto y apuñalamiento en Cochabamba. Sin embargo, el trauma permanece y, además, alertó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no le recibió la denuncia porque "no se consumó el acto". Este es su testimonio.

"El viernes, aproximadamente a las 9 de la mañana, salía de mi domicilio para ir donde mi papá por la ciclovía porque la avenida es muy angosta y es de dos carriles", compartió con Red Uno.

La reina de belleza contó que salió de su casa en la mañana para ir donde su padre. Decidió caminar por la ciclovía. En ese momento, un delincuente la abordó e intentó quitarle su teléfono. Salazar se resistió, por lo que recibió un puñete en la cara y ella respondió. Luego, el agresor sacó un arma punzocortante y le atacó en el estómago, dañándole su ropa.

"Vino una persona por detrás mío e intentó jalarme el teléfono. Yo no le dejé, forcejeamos un rato, me tiró un puñete en el lado derecho de mi cara y yo le tiré otro. Tumbé el teléfono y esta persona sacó un arma corto punzante, logró cortarme la ropa, mi chompita, logró sacar un pedacito de mi faja, pero, gracias a Dios, iba fajada y no pudo cortarme nada de la piel", detalló.

Las agresiones no terminaron ahí, ya que cuando fue a denunciar le dijeron que, si no le habían apuñalado o robado, no contaba como robo. Aunque los golpes le dejaron marcas evidentes en el rostro. Es más, le dijeron que no debía haberse resistido.

Cargando...

"Me dijo que yo tendría que haber estado mirando hacia adelante y atrás, no haberme defendido. No creo poner una denuncia. Lo publiqué en redes sociales, sino la gente no sabría lo peligroso que es caminar en la ciclovía", añadió.

Asimismo, observó que no había guardias municipales en la zona, algo que notó hace varias semanas cuando fue en bicicleta al lugar.

"Esta zona, hace muchas semanas, ya no tiene Seguridad Ciudadana y es la primera vez, hoy, que veo una patrulla de policías parqueados afuera. Quise ir a sentar mi denuncia en la EPI Norte, en la Felcc y me dijeron que para que yo denuncie tendría que haberse consumado el acto, tendría que haberme o robado o acuchillado, entonces no contaba como ninguno de los dos", agregó.

Posteriormente, desde la Felcc anunciaron que investigan el intento de robo a la exMiss La Paz para dar con los autores, pero aseguraron que hasta el momento no se tiene una denuncia formalizada.

"Actualmente no tenemos una denuncia formal. También manifiesta la señorita que se había constituido a la Felcc de Cochabamba (pero no le recibieron). Se tomarán todas las medidas disciplinarias o administrativas, pero se exhorta a todas las víctimas que han sufrido algún tipo de hecho de atraco, denunciar donde corresponda", aseguró el director de la unidad.