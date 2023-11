Cargando...

Tarija, Bolivia

Luego de la audiencia de medidas cautelares realizada hoy, las cuatro personas sindicadas como posibles autoras del asesinato de Oriel Cayo Ávila recibieron detención preventiva en el penal de Morros Blancos, por el lapso de seis meses.

Los acusados por el horrendo crimen que conmocionó a Tarija y al país fueron identificados como Kevin López Rivera, de 30 años de edad; Richard Ugarte Menacho, de 38 años; Maira Fabiana López, de 36 años; y Gabriela Guerrero Espinoza.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que, durante la audiencia, se conocieron detalles del macabro hecho.

Los cuatro antisociales fueron grabados por las cámaras de seguridad de la discoteca a la que fueron Oriel y su amigo compartiendo bebidas alcohólicas con ambos. Lograron ganarse su confianza y aprovecharon un momento de distracción para colocar algún tipo de sustancia, posiblemente somníferos, en los vasos de las víctimas para robarles. Ambos perdieron la conciencia. Luego, los subieron a su vehículo y los trasladaron a otro lugar.

Su amigo sobrevivió, pero Oriel no tuvo la misma suerte. Según la fiscal Gutiérrez, el joven se despertó, debido a que no le hizo efecto la sustancia que le dieron para dormirlo, entonces lo apuñalaron. No conformes con eso, los asesinos lo arrastraron por dos kilómetros en su vehículo, que ya fue registrado por la policía. Le destrozaron la cabeza y su rostro quedó irreconocible.

Oriel tenía 27 años, era de Yacuiba y había llegado a Tarija en busca de cumplir sus sueños. Trabajaba como peluquero desde hace varios años y también tenía pasión por el fútbol, de hecho, formó parte de varios equipos de la segunda división, el último fue el Club Real Tarija.