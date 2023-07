Piden investigar a director del Sernap acusado de embarazar y despedir a su funcionaria

La Paz, Bolivia

Tras las denuncias contra el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, por presunto acoso sexual, laboral y despido de una mujer embarazada; la diputada Khaline Moreno, de Creemos, realizó una petición de informe escrito al ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez; y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, pidió la renuncia del acusado.

De esa forma, la diputada exigió a Méndez que informe sobre las acciones que asumió, pues ya el 1 de junio, la denunciante puso su caso en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente.

La víctima, a través de una carta, afirmó que Mamani la acosaba por teléfono y la amenazó con despedirla si no accedía a sus pretensiones, dijo que se aprovechó de su situación ya que necesitaba el trabajo. Durante siete meses sostuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada. Al enterarse, Mamani le exigió que aborte o la destituiría de su cargo, reportó la agencia ANF.

“Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría), soy una persona de escasos recursos económicos. Fui manipulada psicológicamente y fui cediendo a sus depravaciones por mantener mi fuente laboral, llegamos a mantener relaciones sexuales varias veces por el lapso de siete meses, con el resultado final de un embarazo, al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba, me despediría”, señala una parte de la denuncia.