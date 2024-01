Pobladores de La Asunta advierten con bloquear la carretera por falta de ayuda

La Paz, Bolivia

El sector de Las Mercedes en Sud Yungas – La Asunta (La Paz) fue una de las primeras regiones afectadas por el deslizamiento de mazamorra debido a lluvias torrenciales durante la última semana del 2023. Los vecinos se declararon en emergencia este miércoles y advierten con bloquear la carretera exigiendo el envió de ayuda a la región.

Alarmados porque la situación no ha cambiado en los últimos días, analizan con cerrar la carretera en caso de que el municipio no envíe maquinaria pesada hasta el sector para realizar la limpieza del lodo.

“Año Nuevo hemos pasado sacando lodo de las casas, un poco más y se van a desplomar, esa decisión tenemos que tomar, bloquear y así tal vez el alcalde nos va a escuchar y la Gobernación. No nos van a venir a convencer con unas cuantas ayudas, hemos pedido maquinaria, deberían estar limpiando pero no hay, ya no podemos mas compañeros, todos vamos a tener que asistir al bloqueo”, señaló uno de los vecinos.