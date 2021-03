Revelan las principales nominaciones al Oscar 2021

Cargando...

Más tarde que lo acostumbrado este lunes (15 de marzo) la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, anunció las nominaciones a la edición 93ª de los premios Oscar por causa de la pandemia del coronavirus.

La Academia, conformada por más de 9.000 miembros, está a cargo de ver los títulos y escoger a los candidatos en 23 categorías que fueron anunciados por la actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas.

Entre los nominados está el filme chileno "El agente topo", dirigido por Maite Alberdi, que competirá en la categoría Mejor largometraje documental.

A continuación, la lista de las principales nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

"Nomadland"

"The Trial of the Chicago 7"

"Mank"

"Promising Young Woman"

"Minari"

"The Father"

"Sound of Metal"

"Judas and the Black Messiah"

MEJOR ACTOR

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom"

Anthony Hopkins - "The Father"

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"

MEJOR ACTRIZ

Carey Mulligan - "Promising Young Woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao - "Nomadland"

David Fincher - "Mank"

Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Thomas Vinterberg - "Another Round"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Sacha Baron Cohen - "The Trial of the Chicago 7"

Leslie Odom Jr. - "One Night in Miami"

Paul Raci - "Sound of Metal"

LaKeith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Olivia Colman - "The Father"

Amanda Seyfried - "Mank"

Glenn Close - "Hillbilly Elegy"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"