El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, investiga el primer caso en La Paz, bajo la nueva Ley Nº 1636 Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, en contra de un funcionario policial, identificado como Daniel L.M., de 32 años.

El acusado es investigado por el delito de Contacto con Niñas, Niños o Adolescentes con Fines Sexuales a través de Tecnologías de la Información y Comunicación y Violación con Agravante, que habría cometido en contra de una menor de 14 años, a quien contactó por redes sociales Por ello, el Juzgado 13 º Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía Mujer de la ciudad de La Paz, dispuso la detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro.

“En cuanto a la investigación que se está realizando, en relación a un funcionario policial por la comisión del delito de Contacto con Niñas, Niños o Adolescentes con Fines Sexuales a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, la autoridad jurisdiccional ha conocido la exposición del fiscal de materia, determinó la detención preventiva por el encausado por el plazo de cinco meses, periodo en el cual se realizarán las actuaciones investigativas necesarias para un requerimiento conclusivo, la nueva Ley Nº 1636, nos permitió investigar estos hechos para buscar su sanción”, dijo el Coordinador de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, David Torrez.

Mira la programación en Red Uno Play