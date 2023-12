Promotor de revocatorio presidencial no tiene libros firmados y admite que "fracasó"

Cargando...

Milton Mamani, politólogo y promotor al revocatorio al presidente Luis Arce, y al vicepresidente David Choquehuanca, admitió que "ya no hay tiempo" para la recolección de más de 1,7 millones de firmas, hasta el 7 de diciembre, para cumplir con el plazo previsto por el Órgano Electoral.

Mamani, en su calidad de ciudadano, presentó esta iniciativa en junio, y fue notificado de su aprobación en agosto, según autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, asegura que se "demoró" para subsanar las observaciones que se le hizo; además, considera que los costos para su ejecución son elevados, siendo él quien correrá con sus gastos, según ley.

“Voy a asumir la culpa, soy el promotor, y fracasé. En diciembre es el plazo, y no es correcto”, admitió en entrevista con Que No Me Pierda.

Según su cálculo inicial, necesita $us 236 mil para la impresión de 22 mil libros, además de la logística que implica hacerlos firmar en los nueve departamentos y obtener el 25% del padrón electoral; es decir las 1.782.769 firmas y huellas para llevar a adelante este referendo.

"La norma está mal planteada. Si uno hace llegar la solicitud el 6 de junio, y que me respondan en agosto para pedirme modificaciones y correcciones, no dan los tiempos", lamentó.