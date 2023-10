"¡Protegió a su madre!": Su hija intentó defenderla, ahora su vida está en riesgo

Cochabamba, Bolivia

Una víctima de violencia intrafamiliar decidió romper el silencio y a sus 47 años denunció a su expareja, lo dejó. Vivía con sus dos hijas y nieta, en una vivienda de Ticti Norte, cuando junto a sus hijas fue brutalmente atacada por el hombre que se negaba a terminar la relación.

Fueron de 5 años de violencia constante y ante la negativa de su expareja para volver, el agresor identificado como Abel C. G. de 50 años atacó a la mujer con una navaja, al escuchar los gritos las hijas corrieron a proteger a su madre.

Lleno de ira, el acusado por tentativa de feminicidio arremetió contra las hijas de su ex compañera, asegurándole que ese era su castigo por haberle denunciado y abandonado. Los gritos de las mujeres alertaron a los vecinos, quienes corrieron en su auxilio.

Las hijas de 24 y 22 años fueron gravemente heridas. La joven de 24 años se encuentra en terapia intensiva, porque la mayoría de las heridas fueron la parte abdominal y la hija menor tiene heridas en el rostro.

“Afortunadamente la hija mayor no salió con su hija en brazos, porque si no el hombre no iba tener piedad (…) La madre de 24 años resultó con más heridas, porque trató de quitarle la navaja a su atacante, quiso frenarlo y ahora se encuentra en riesgo (...) La hija menor terminó con graves heridas en el rostro. El hombre culpó a las hijastras por su separación”, añadió Terrazas.