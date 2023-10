"Nos discriminaron, casi morimos", dijo la víctima de tentativa de feminicidio

Cargando...

En pleno Día de la Mujer Boliviana se conoció el terrible caso de una tentativa de feminicidio, la víctima es una mujer de 47 años y es expareja de su agresor. La noche de este martes 10 de octubre ingresó a la casa por uno de los muros, trató de convencer a su exconcubina de retomar su relación, al no tener una respuesta favorable la atacó con una navaja.

Fueron las hijas de 24 y 22 años quienes intentaron defender a su madre, siendo apuñaladas por el hombre de 50 años Abel C. Ambas jóvenes solo fueron estabilizadas en el Hospital del Norte y luego derivadas porque "no había espacio", hasta el Hospital Univalle.

El agresor después del ataque se dio a la fuga e intentó quitarse la vida, pero fue auxiliado por sus familiares quienes lo llevaron hasta un centro médico en Tiquipaya, luego fue trasladado hasta el Hospital del Norte, él no fue rechazado y lo internaron inmediatamente. El Secretario de Salud de la alcaldía, Dr. Aníbal Cruz, indicó que no había espacio en el sector de cirugía mujeres, por tal motivo no fueron recibidas en el nosocomio.

"¿Por qué tienen que seleccionar personas? ¿Por qué no estaban capacitados? Nos negaron la atención a unas víctimas como nosotros, que hemos sido atacadas y casi asesinadas sin compasión. ¿Por qué nos discriminaron en el Hospital? Diciendo que no había espacio y estaba lleno (...) Pero había espacio para un agresor, yo hubiera querido que por lo menos a mi hija que está en terapia intensiva la atiendan, no tengo recursos económicos, no tenía dinero, no estaba trabajando. ¡Pido justicia!", aseguró con impotencia la víctima de tentativa de feminicidio.

El Secretario de Salud señaló que esperan los informes para determinar si los galenos actuaron de acuerdo a protocolos médicos. Cruz señaló que las 15 camas de cirugía mujeres están ocupadas en el Hospital del Norte pero aguardarán la respuesta que brinden el Jefe de Guardia y Jefe de Emergencias de dicho nosocomio en torno caso

Activistas en defensa de los derechos de la mujer reaccionaron molestas por lo ocurrido y realizaron movilizaciones en puertas del Hospital del Norte.