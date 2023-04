Santa Cruz, Bolivia

Nuevo hecho delincuencial en Santa Cruz. El pasado lunes 10 de abril, una recepcionista de alojamiento ubicado en la avenida Santos Dumont fue víctima de un atraco que la dejó traumatizada. La mujer contó su versión de los hechos y señaló que temió por su vida cuando uno de los delincuentes cargó su arma al momento de cometer el hecho.

Cámaras de seguridad captaron el momento cuando en primera instancia una persona con arma de fuego en mano y apuntando a su víctima procede a intimidarla y posteriormente la encañona para llevarse cerca de doscientos dólares y dos celulares.

“Ingresan como si fueran dos clientes, en las imágenes de las cámaras se puede ver que entran y se sientan, primero esperan, observan que nadie haya cerca, el otro se va hacia la esquina, luego de unos cinco minutos y entra el antisocial con mochila, saca su arma para encañonar a la recepcionista”, dijo Rodríguez.

Testimonio de terror

Por su parte, la recepcionista relató que el malhechor entró al establecimiento con aparente tranquilidad y pidió información sobre las habitaciones disponibles. En un momento dado, el individuo sacó un arma y le exigió el dinero de la caja registradora. La mujer, atemorizada, entregó el dinero y temió lo peor cuando el delincuente cargó su arma.

“Lamentablemente fui víctima de un atraco aquí en mi trabajo, en ese momento estaba con miedo de morir porque estaban armados y me pidieron la plata que había en caja, se llevaron celulares”, contó la mujer.

“Se apegó directamente a mí, sacó el arma y me dijo que le entregue todo lo que había en la caja. Hasta ahora no me puedo reponer del susto, ayer era mi día libre y no puede estar tranquila, no puedo ni dormir”, añadió.