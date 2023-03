Remate de la Alasita será el 12 de marzo

Cargando...

El remate de la tradicional feria de la Alasita se realizará el 12 de marzo. La decisión de la Alcaldía de La Paz se debe a la solicitud de los artesanos y expositores, quienes han reportado bajas ventas.

“La feria de la Alasita se va a ampliar una semana más, es lo que generalmente pasa todos los años. Nosotros hemos recibido una solicitud de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasita (Fenaena) para ampliar la Alasita, inicialmente la clausura estaba prevista para este viernes (3) y el remate para el domingo (5)”, informó el secretario de Culturas y Turismo, Rodney Miranda, a través de un boletín institucional.

Miranda comentó que se necesita más de un día para recorrer todos los espacios e invitó a la población a participar de la exposición y del remate. “Hay mucha gente que aún no ha visitado la feria o no la ha revisitado. Definitivamente la Alasita no la recorres en una sola oportunidad, de pronto se necesita de dos o tres veces para disfrutar de todo lo que ofrece”, indicó.

Alrededor de 6.000 artesanos participan de la feria instalada en el Campo Ferial del Bicentenario, con la exposición de objetos en miniatura, gastronomía y otros actractivos, entre otros. La Feria de la Alasita 2023 inició el 24 de enero al mediodía.

