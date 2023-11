'Renovadores' postulan a una mujer como presidenta del Senado, y una marcha califica de "machistas" a los evistas

La Paz, Bolivia

Mientras el bloque 'radical' del Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó, a través de notario y medios de comunicación, su plancha a la cabeza de Andrónico Rodríguez para la presidencia de la Cámara de Senadores, el ala 'renovadora' asegura que ahora corresponde que una mujer presida el Senado, por lo que proponen a Ana María Castillo.

El senador Leonardo Loza, del ala evista , descartó que en la sesión del Senado esta tarde se ponga a consideración la plancha de sus colegas ''renovadores'. “Hay una sola bancada y al interior no hay dos planchas. Vamos a volver a ratificar esa plancha a la cabeza de Andrónico”, aseguró.

La senadora, durante la mañana de este lunes, afirmó que, como la plancha de Rodríguez fue rechazada en la última votación, ahora corresponde que se vote por la plancha de los 'arcistas'. Asimismo, comentó que su colega Leonardo Loza desconoce constantemente las leyes al ratificar la plancha de actual presidente como la única válida, pero "estaría totalmente equivocado".

En la sesión de la semana pasada se sometió a votación la plancha de Rodríguez, pero no obtuvo los votos suficientes, 16 senadores apoyaron esa propuesta y 18 votaron en contra. Pese a estos resultados, Loza dijo que se volverá a ratificar esta fórmula.

Por su parte, la senadora Castillo dijo que con caprichos e “instrucciones de afuera” no se puede trabajar. Entonces, dejó en manos del pleno del Senado la última decisión, “los del ala radical no son los dueños del Senado, si bien han estado acostumbrados a manipular, digitar, hacer su capricho no son los que toman las decisiones”, agregó.