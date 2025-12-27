TEMAS DE HOY:
Uno decide

Santa Cruz: Ocho candidatos buscan la Gobernación y seis pelean por la Alcaldía

A pocas horas de que venza el plazo fatal a la medianoche, el Tribunal Electoral Departamental (TED) ya registra figuras clave de la política cruceña. Se mantiene la expectativa por posibles inscripciones de último momento.

Milen Saavedra

26/12/2025 20:13

Santa Cruz: Ocho candidatos buscan la Gobernación y seis pelean por la Alcaldía
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El clima político en el departamento llega a su punto máximo de ebullición este viernes. Con el cierre de inscripciones previsto para la medianoche de hoy en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, se ha oficializado la lista de los candidatos que ya presentaron formalmente su documentación para las próximas elecciones subnacionales.

La disputa por la Gobernación

Hasta el momento, ocho candidatos han oficializado su intención de ocupar el sillón departamental. La lista incluye tanto a exautoridades como a figuras del sector empresarial y el activismo:

  • Juan Pablo Velasco

  • Julio César Torrez

  • Branco Marinkovic

  • Vladimir Peña

  • Luis Fernando Camacho

  • Juan Carlos Medrano

  • Otto Ritter

  • Guido Nayar

Carrera por el municipio cruceño

En la capital oriental, la pugna por la alcaldía cuenta actualmente con seis candidatos confirmados. Los nombres que ya figuran en las actas del TED son:

  • Manuel "Mamen" Saavedra

  • Angélica Sosa

  • Orlando Peña

  • Rosario Schamisseddine

  • Gary Áñez

  • Vicente Cuéllar

Expectativa hasta la medianoche

Aunque los nombres citados ya han cumplido con el trámite formal, el Tribunal se mantiene en vigilia ante la posibilidad de que otras fuerzas políticas presenten sus listas en las últimas horas del plazo legal. Se espera que, tras el cierre de la jornada, el ente electoral brinde un informe final sobre el total de frentes y candidatos que participarán en la contienda.

 

 

