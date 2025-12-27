Santa Cruz: Ocho candidatos buscan la Gobernación y seis pelean por la Alcaldía

El clima político en el departamento llega a su punto máximo de ebullición este viernes. Con el cierre de inscripciones previsto para la medianoche de hoy en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, se ha oficializado la lista de los candidatos que ya presentaron formalmente su documentación para las próximas elecciones subnacionales.

La disputa por la Gobernación

Hasta el momento, ocho candidatos han oficializado su intención de ocupar el sillón departamental. La lista incluye tanto a exautoridades como a figuras del sector empresarial y el activismo:

Juan Pablo Velasco

Julio César Torrez

Branco Marinkovic

Vladimir Peña

Luis Fernando Camacho

Juan Carlos Medrano

Otto Ritter

Guido Nayar

Carrera por el municipio cruceño

En la capital oriental, la pugna por la alcaldía cuenta actualmente con seis candidatos confirmados. Los nombres que ya figuran en las actas del TED son:

Manuel "Mamen" Saavedra

Angélica Sosa

Orlando Peña

Rosario Schamisseddine

Gary Áñez

Vicente Cuéllar

Expectativa hasta la medianoche

Aunque los nombres citados ya han cumplido con el trámite formal, el Tribunal se mantiene en vigilia ante la posibilidad de que otras fuerzas políticas presenten sus listas en las últimas horas del plazo legal. Se espera que, tras el cierre de la jornada, el ente electoral brinde un informe final sobre el total de frentes y candidatos que participarán en la contienda.

