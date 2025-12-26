El Órgano Electoral Plurinacional se encuentra en la recta final del proceso de inscripción de candidatos para las elecciones subnacionales. En un reporte brindado la noche de este viernes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que, a las 19:10 horas, ya se han contabilizado 27.187 ciudadanos que buscan ocupar alguno de los más de 5.000 cargos electivos en todo el país.

Cifras preliminares a nivel nacional

A pocas horas de que venza el plazo fatal a la medianoche (23:59), el sistema de registro arroja los siguientes datos acumulados hasta las 7:10 de la noche:

Gobernaciones: 79 candidatos inscritos en los nueve departamentos.

Vicegobernadores: 23 postulantes registrados.

Alcaldías: 2,268 candidatos que compiten por los 342 municipios de Bolivia.

Concejalías: 10,667 titulares y 10,667 suplentes.

Asambleístas departamentales: Se registran 914 titulares por territorio y 655 por población, con sus respectivos suplentes.

Ávila subrayó que estas cifras ya superan la participación de la última elección subnacional, que contó con cerca de 24,000 inscritos, y estimó que la cantidad final podría llegar a los 30,000 candidatos al cierre del plazo.

Para la autoridad electoral, la alta concurrencia de postulantes garantiza un ejercicio democrático plural. "Por cada municipio tendríamos casi a cinco candidatos. La población va a poder elegir entre las organizaciones políticas, lo que fortalece la democracia", afirmó Ávila, resaltando que el sistema de registro funcionó de manera ágil y sin contratiempos en todo el país.

Próximos pasos

Una vez concluido el registro digital esta medianoche, las organizaciones políticas deben formalizar la entrega de las carpetas físicas con toda la documentación de respaldo.

Revisión de carpetas: El TSE y los tribunales departamentales trabajarán desde mañana hasta el 3 de enero para verificar el cumplimiento de requisitos.

Publicación de listas: Tras la revisión, se publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados.

El presidente del TSE hizo un llamado a la responsabilidad, instando a las organizaciones a no repetir prácticas de pasadas elecciones generales, donde se presentaban documentos incompletos solo para llenar cupos y luego forzar sustituciones.

Respecto a casos específicos, Ávila aclaró que agrupaciones como UCS y ADN están facultadas para registrar candidaturas mientras no exista un fallo contrario del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En contraste, advirtió que el partido Morena no había reportado la subsanación de sus observaciones hasta el reporte de la tarde; de no hacerlo antes de medianoche, quedarán impedidos de registrar candidatos.

