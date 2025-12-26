TED Santa Cruz cierra este viernes la inscripción de candidaturas y prevé recibir hasta 4.000 postulantes

En el último día de inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz activó una jornada extendida de trabajo que se prolongará hasta la medianoche de este viernes, con el objetivo de recibir la documentación de partidos y agrupaciones políticas.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que las puertas del ente electoral permanecerán abiertas desde las 09:00 hasta las 23:59, horario en el que se cerrará oficialmente el registro.

“Este es el último día de inscripción de las candidaturas. Será una jornada larga para el Tribunal Electoral Departamental. Esperamos la presencia de los delegados de las diferentes agrupaciones políticas desde las nueve de la mañana hasta las 23:59, hora en la que vamos a cerrar las puertas”, manifestó Monasterio.

La autoridad electoral señaló que el trabajo continuará durante toda la noche y la mañana del sábado, con el fin de procesar la información presentada y cumplir con el calendario electoral, que establece la publicación de las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados para el 9 de enero.

“Esperamos que todos los partidos y agrupaciones políticas presenten su documentación para poder avanzar con las listas, tal como lo establece el calendario electoral”, agregó.

Monasterio detalló que, hasta el momento, se registraron 25 candidaturas correspondientes a cuatro municipios, presentadas por agrupaciones políticas municipales. Entre ellas mencionó a Somos Warnes en el municipio de Warnes, Todos por Roboré en Roboré y Primero Conce en Concepción.

Sin embargo, para esta jornada se prevé una alta afluencia de organizaciones políticas, ya que se espera la inscripción de más de 30 agrupaciones políticas departamentales, además de al menos 12 partidos políticos y alianzas de alcance nacional.

“De acuerdo con el promedio de procesos electorales anteriores, estimamos que vamos a recibir entre 3.000 y 4.000 candidatos en total”, afirmó.

El presidente del TED también aclaró que las principales causales de inhabilitación estarán relacionadas con observaciones en la documentación y el incumplimiento de requisitos establecidos por la normativa electoral.

“Son 10 requisitos obligatorios que los ciudadanos elegidos como candidatos debieron tramitar hasta el día de hoy. Si no cumplieron con estos requisitos y aun así son registrados, lamentablemente esas candidaturas deberán ser inhabilitadas”, advirtió.

Finalmente, Monasterio recordó que una de las fechas más importantes del calendario electoral es el sorteo de jurados electorales, que se realizará 30 días antes de las elecciones, seguido del proceso de capacitación, etapas clave para garantizar la transparencia del proceso electoral.

