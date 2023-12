Se amplifican las voces pidiendo que Holguín sea retirado de la lista de ascenso a general

Bolivia

El coronel Erick Holguín, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, -quien protagonizó un escándalo esta semana al reducir de forma violenta al capitán suspendido Edman Lara delante de la prensa- forma parte de la lista de los seis coroneles que aspiran a ser generales de la Policía. La nómina fue elaborada por el Ministerio de Gobierno.

En las últimas horas, el Senado devolvió la lista advirtiendo que no será aprobada hasta que se retire de la nómina a Holguín y a otros oficiales observados.

La comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía del Senado remitió el documento a la Casa Grande del Pueblo, solicitando que el presidente Luis Arce elimine el nombre del cuestionado jefe policial de la lista de candidatos, según reporta El Deber.

La comisión debe presentar la lista a la Cámara Alta para que sea aprobada por dos tercios en una sesión reservada. Sin embargo, el proceso ya lleva un retraso en comparación a años anterior. Incluso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solicitó varias veces de manera pública que se traten los ascensos.

William Tórrez, también del ala radical del MAS, cuestionó asimismo la actitud de Holguín.

“Cuando nos enteramos de que estas personas son las que están buscando ascender al máximo grado de la Policía ciertamente no lo vamos a permitir ”, dijo el asambleísta.

Asimismo, la senadora de Creemos, Centa Rek, indicó que no hubo posibilidad de instalar la sesión reservada para tratar la nómina de ascensos, el tema tampoco fue repuesto en la agenda.

“Hubo muchas observaciones a la lista que se presentó, en sentido de que los postulantes no cumplirían con todos los requisitos ”, aseveró Rek.

A su vez, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Guillermo Seoane, comentó que introdujeron el tema de ascensos hace dos semanas, pero “no pudieron lograr los dos tercios porque no quisieron dar a conocer la lista. La comisión volverá a enviarla, entiendo esta semana. Difícil saber si este señor está o no”, comentó sobre Holguín. En todo caso, consideró que si un jefe policial procede de esta manera como coronel, “cómo lo haría si fuese general”.

Por otro lado, el senador del ala ‘arcista’, Félix Ajpi, justificó la agresión del comandante cruceño.

"Tengo entendido que hay un procedimiento. Ojo, Holguín no redujo a cualquier ciudadano, sino a un policía. Esto podría cambiar la situación, y debe analizarse en una investigación interna, no se puede adelantar criterios. Si en ese informe se señala que efectivamente se excedió, entonces se lo puede someter a distintos tipos de sanción”, dijo, a tiempo de garantizar que lo ocurrido no afecta a los ascensos en la Policía y que se solucionará en la sesión ordinaria programada para este jueves.