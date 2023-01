"Se cansó de sus hijos y la pobreza": Una madre abandonó a sus cinco hijos

Cochabamba, Bolivia

La siguiente historia desgarra el corazón, cinco niños terminaron siendo abandonados por su mamá, sin nada que comer, en un alojamiento de Santa Cruz. El padre fue a recuperar a sus pequeños, para recogerlos y que estén junto a él, no quiso dejarlos solos.

Don Víctor tomó la decisión de llevarse a sus pequeños, en el bus transporte interdepartamental, donde trabaja como chófer. Los niños tuvieron que estar en el buzón del motorizado, situación que fue observada por la empresa en que trabaja, el padre totalmente desesperado pedía ayuda.

"Nos ha dejado en la calle, fui a la casa y ella lo vendió todo, no había nada. Fui a recoger a mis hijos a Santa Cruz, porque me llamaron desde la Defensoría. Los recogí a mis hijos el 25 de diciembre, el día de navidad", relataba.

La mujer se llevó a los niños el 23 de diciembre del 2022, los dejó en un alojamiento, el cual no pagó, fue a su vivienda y vendió todas sus pertenencias, abandonando su hogar. La madre se habría cansado de la pobreza en que vivía, porque su pareja es chofer y los ingresos que tiene no alcanzaban para mantener a su familia.

Los pequeños que fueron abandonados tienen tienen 10, 7, 5, 4 y 1 años, son cuatro mujercitas y un varón.

"Hasta conseguirles algo tengo que tenerlos así conmigo, no tengo donde llevar a mis pequeños. Acudí a la Defensoría para que me ayudaran, dijeron que no pueden colaborarme, que yo estoy a cargo como padre, que ellos no pueden asumir ningún tipo de ayuda", contó Don Víctor.