“Se declaró culpable; para no morir tras las rejas”, dijo Camacho sobre la liberación de Apaza

Este viernes 19 de enero, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, se pronunció a través de sus redes sociales tras la salida de la cárcel de César Apaza. La primera autoridad departamental afirmó que no se hizo justicia con el dirigente cocalero, quien pasó 16 meses en prisión a pesar de su delicado estado de salud y que tuvo que declararse culpable para salir de la prisión.

“César Apaza recuperó su libertad. Quienes hemos seguido su injusta detención, su encarcelamiento, las torturas a las que fue sometido, el deterioro de la salud y las veces en las que casi pierde la vida por los abusos de la dictadura, nos alegramos profundamente por él y por su familia”, escribió el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca.

“Pero esa alegría no nos debe confundir. ¿Se hizo justicia? Claro que no. César tuvo que declararse culpable de delitos que no cometió para no morir tras las rejas impuestas por la dictadura. César es un hombre valiente, un luchador. Que Dios le dé una pronta y completa recuperación”, agregó la primera autoridad departamental en su publicación.

Apaza, liberado ayer, jueves, salió de prisión luego de someterse a un proceso abreviado en relación con el caso de la quema del mercado paralelo de coca en La Paz.