“Se desmayó mientras esperaba sus análisis y no despertó más”, tía del niño que falleció por dengue

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra enfrenta una epidemia de dengue y rige una alerta roja por la enfermedad. En los últimos tres días, dos menores de edad fallecieron con síntomas de dengue en el departamento cruceño, por lo que la cifra de fallecidos por esta enfermedad sube a seis.

Uno de los fallecidos es un niño de 9 años de edad, que fue trasladado a un centro asistencial tras presentar fiebre y dolor de garganta. Su tía Magdiel Céspedes manifestó que su sobrino fue el último en enfermar de su familia, por lo que lo llevaron a un centro de salud y no lo derivaron a un hospital, cuestionó sobre la atención al menor.

“Es un golpe duro, no se espera una noticia así, solo pedir a las autoridades que por favor venga a fumigar, ese día la presidenta de nuestro barrio Guapilo Sur (Villa Primero de Mayo) hizo que venga una unidad para que fumigue y no querían, pasaron por unas calles y con eso se conformaban, tuvo que ella subirse al carro para que no se vayan y puedan fumigar”, señaló la mujer.

“Por favor pedirle al alcalde que haga su trabajo, hoy día fue mi sobrino y hay muchos niños afectados, señor alcalde póngase la mano al pecho, le pedimos que envíen brigadas médicas porque el centro de salud del barrio está colapsado, no abastece y no lo atienden a tiempo, mi sobrino solo presentaba fiebre y picazón en la garganta”, contó con la voz entrecortada y entre lágrimas la tía del pequeño.

“Ese día llevándolo al centro de Salud después de toda la mañana de haber correteado mi tía (mamá del menor) para que le hagan los análisis mi sobrino se desmayó y no despertó más, tenemos un inmenso vacío en la casa, era un niño bien hiperactivo y alegre”, relató Magdiel.

