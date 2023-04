“Soy inocente, ella se inventó todo”, novio de la adolescente que fingió su secuestro

Cargando...

Un joven de 19 años, quien se desempeñaba como payaso, fue enviado este jueves 20 de abril, con detención preventiva por 180 días a cumplirse en la cárcel de Palmasola por el delito de violación.

A pesar de que el juez emitió un fallo en su contra, el acusado declaró públicamente su inocencia y negó haber participado en un supuesto plan de secuestro en el que la víctima (su novia) estaría involucrada. Con lágrimas en los ojos, el joven defendió su verdad ante los medios de comunicación.

“Si soy inocente, me quieren enviar a Palmasola sin hacer nada, ella se inventó todo, en verdad no tengo nada que ver”, expresó con la voz entrecortada.

Recordemos que, la adolescente de 17 años relató cómo fue supuestamente secuestrada, dopada y violada por tres personas.

"Vinieron directo a mi cara, me agarraron los ojos, la nariz y me taparon para que no grite. No recuerdo nada más que cuando desperté a eso de las nueve y media de la noche, un señor me encontró yo estaba temblando estaba asustada, no había mis cosas," detalló la víctima.

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Mary Cabrera desvirtuó esta versión e informó que “no hubo secuestro”. A pesar de eso, el muchacho de oficio de payaso fue enviado a la cárcel.

El hecho ocurrió la noche del pasado sábado 15 de abril, en el barrio California del Plan 3.000, cuando un grupo de vecinos encontró a una joven de 17 años en un lote baldío.