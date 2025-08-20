Sujeto que disparó a un Policía tiene doble identidad, informó viceministro

El sujeto que protagonizó el reciente ataque armado contra un policía de inteligencia en la zona del Cordón Ecológico posee dos identidades, hecho que ha encendido las alertas de las autoridades por su posible vinculación con actividades delictivas de mayor escala.

“El comportamiento del sujeto, así como su reacción inmediata y violenta al ser interceptado, sugiere su pertenencia a un grupo delictivo o su experiencia en evitar controles policiales”, explicó Aguilera, quien reveló que el sospechoso utilizaba los nombres de: Lucas Ernesto Santos y Pedro Alfonso Silva.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que el atacante está vinculado al tráfico de armas y que el uso de dobles identidades es un indicador clásico de entidades criminales involucradas en la evasión de la justicia o en redes internacionales delictivas.

El incidente ocurrió durante un operativo encubierto en la avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo. El hombre, al notar la presencia policial, disparó al menos 14 veces, hiriendo a un oficial en la pierna antes de escapar con dirección al Cordón Ecológico.

Tras el hecho, la Policía incautó un vehículo relacionado con el ataque y realizó allanamientos, incluyendo uno en una hostal donde el agresor se hospedó la noche anterior. Mientras tanto, continúan los rastrillajes para dar con su paradero.

