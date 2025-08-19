TED La Paz reforzará atención para certificados de impedimento tras concluir cómputo oficial

La vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Gisela Pérez, informó este martes que, una vez finalizado el cómputo oficial de votos, se destinará más personal para atender la creciente demanda de certificados de impedimento que se registra después de las elecciones.

La autoridad explicó que actualmente la mayor parte del personal del TED se encuentra abocado al centro de cómputo, lo que limita la capacidad de respuesta en otras áreas administrativas. “El trámite debió realizarse con anticipación, pero nos sorprende la cantidad de solicitudes que se están presentando en estos días”, señaló.

Pérez también destacó el desempeño de los jurados electorales durante el proceso, subrayando que las actas observadas disminuyeron de manera significativa en comparación con anteriores comicios. “En procesos pasados superaban el 40%, pero ahora bajaron a menos del 10%. Este hecho ha permitido que el cómputo departamental avance con mayor celeridad”, precisó.

El TED de La Paz prevé reforzar su personal en los próximos días con el objetivo de garantizar una atención oportuna a la ciudadanía que requiera este trámite.

