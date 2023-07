Trabajadores del Hospital de Clínicas cumplen movilización y paro de 24 horas

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este jueves, personal del Hospital de Clínicas de La Paz cumple un paro de 24 horas con atención sólo de emergencias. Además, cerca del mediodía se movilizaron en una marcha desde el nosocomio hasta el Sedes.

Así, trabajadores en salud, médicos, enfermeras y auxiliares protestan en demanda de la destitución del director Jhonny Ayllón, a quien acusan de la mala gestión y crisis en la entidad.

Hace dos años, fue designado por el gobernador Santos Quispe y afirman que no ha cumplido con los trabajos que quedaban pendientes, entre ellos, la renovación de la unidad de terapia intensiva, debido a que hay nuevos equipos de terapia intensiva pero no habría personal. Denuncian que no existen los ítems necesarios para atender a los pacientes, entre otras falencias que habrían identificado en este tiempo.

En ese sentido, piden que se destituya al director del Hospital de Clínicas y se designe a otra persona que cumpla con los requisitos para ser director del hospital, como tener conocimiento en el área y haber trabajado en el Hospital por lo menos dos años antes. Esto no habría sido cumplido por el director al momento de su posesión y es uno de los motivos por los cuales los trabajadores del Hospital de Clínicas cumplen las medidas de protesta.