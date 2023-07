Ministerio de Salud posesiona a dos nuevas autoridades

La Paz, Bolivia

La noche de este miércoles, la ministra de Salud y Deportes, Maria Renée Castro, posesionó a nuevas autoridades en los cargos de Viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, y directora General Ejecutiva de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). Se trata de Max Enríquez Nava y Verónica Casablanca Villca, respectivamente.

“Quiero darles la bienvenida a nuestro equipo, tenemos una tarea pendiente y siempre las recomendaciones que yo las recuerdo de nuestro presidente Luis Arce, cuando me posesionó, me dijo: 'tu primera tarea va a ser luchar por la salud, has todo, garantiza, profundiza el Sistema Único de Salud'; y la segunda, una de las más importantes, es cero tolerancia a la corrupción”, expresó Castro, tras posesionar a las nuevas autoridades.