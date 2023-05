"Tractorazo" inició en Montero contra las restricciones en la venta de combustible

Cargando...

Este lunes productores de soya y caña de azúcar del departamento de Santa Cruz se movilizan en el denominado "tractorazo", la medida de presión inició en Montero contra dos decretos 4910 y 4911, que aseguran son atentatorias para este sector y que restringe la venta de combustible.

"Todos los productores estamos movilizados, contra la ley 4910 y 4911, no permitimos que sólo nos den 120 litros por mes. Por esto realizamos el 'tractorazo', queremos producir, no reducir, no queremos despedir a nuestra gente. Estamos en una situación delicada, queremos generar trabajo", aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Productores de Caña de Bolivia (Concabol), Oscar Alberto Arnés.

Arnés, señaló que la disposición estatal frena el derecho a seguir produciendo por lo que la preocupación va a ser manifestada por medio de la protesta. Los tractores van llegando al punto de encuentro para salir en caravana desde la localidad de San Pedro hasta Montero.

El Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, sostuvo que los diferentes sectores no tendrán ningún problema. "Esta lucha no es contra ellos, la lucha es contra aquellos que llevan el combustible en bidones (...) El tema es lucha contra el contrabando, interno y externo, la minería ilegal, que se lleva un montón de combustible y también el narcotráfico, pueden comprar directamente de YPFB, no hay una razón para estar contra esta normativa", aseguró.

Más de 200 tractores se movilizan, que diariamente necesitan entre 400 a 600 litros de diésel y gasolina, para desarrollar sus actividades; se aproxima la época de zafra y cosecha.

