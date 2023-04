Cargando...

Oruro, Bolivia

Un accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este lunes, en la carretera Oruro – Potosí, un bus de transporte interdepartamental "Puma Bus", chocó contra un vehículo particular, dejando como saldo fatal una persona fallecida.

Los motorizados impactaron de forma frontal en la carretera Panamericana, al momento se desconocen las causas del accidente. El bus realizaba su recorrido de Argentina a la ciudad de La Paz, cuando el accidente se registró. El conductor de la vagoneta color azul marca Izuzu, resultó como la víctima fatal.

Trágico accidente de tránsito en la carretera Oruro - Potosí deja una persona fallecida. Foto: Red Uno

El acompañante del conductor fallecido fue trasladado hasta un hospital de la ciudad de Oruro, para que reciba la atención médica de emergencia, porque presentaba múltiples lesiones.

"Los pasajeros del 'Puma Bus' fueron embarcados en otra flota, para que continúen su viaje. Afortunadamente no se registraron viajeros heridos, otra flota fue afectada por el accidente, terminó al lateral izquierdo, al evitar colisionar con el motorizado que causó el accidente. Cuando personal de la Policía llegó estaba fuera de la vía, en este bus no se registró ninguna persona herida", informó un oficial de la Policía.

"Mi papá ha tenido un accidente se nos fue, me ha dicho el hijo de mi amigo. Me dijeron, el Vicente ha fallecido, no lo creí, primero fue al hospital, entonces vine acá, a la carretera y lo vi. Horas antes asistimos a un velorio, pero él estaba sanito, somos cristianos", declaró al medio "Doble Impacto" de Oruro, un conocido del conductor fallecido.

Imágenes del accidente, gentileza "Doble Impacto":