Transportistas advierten que "no permitirán" que se bloqueen las carreteras

Cargando...

Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Chóferes de Bolivia, exigió a los sectores que anunciaron un bloqueo de caminos para este lunes 22 de enero, que recurran a la Asamblea Legislativa Plurinacional para plantear sus demandas, sin afectar a la población con este tipo de medidas de presión.



"Los transportistas no vamos a permitir que se bloqueen las carreteras del país", sentenció el dirigente, al protestar que en varias oportunidades ya han sido afectados en la cotidianidad de su trabajo. "No vamos a permitir los bloqueos", reiteró.



Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad "evista" determinaron un bloqueo de carreteras indefinido, exigiendo la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura.



Tarqui le recordó al expresidente Evo Morales que en su gestión "no le gustaban los bloqueos", y lamentó que ahora aliente estas medidas de presión que lo único que hacen es perjudicar a la población.



"Yo sé que hay algunos personajes que quieren manejar esa situación, cuando ellos eran gobierno no les gustaba que les bloqueen", protestó.

De acuerdo a los dirigentes 'evistas', los puntos de bloqueo se instalarán en Cochabamba y Potosí, inicialmente, "de manera paulatina" y "se irá masificando poco a poco".