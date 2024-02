Transportistas bloquean céntrica avenida de La Paz en rechazo a los bloqueos

Cargando...

La Paz, Bolivia

Desde tempranas horas de este jueves 1 de febrero, conductores de transporte interdepartamental de pasajeros realizan una protesta bloqueando la Av. Mariscal Santa Cruz en la ciudad de La Paz con sus buses. Se pronuncian en contra de los bloqueos que llevan 11 días en las carreteras del país y denuncian pérdidas millonarias.

"El transporte interdepartamental de pasajeros estamos perjudicados por los bloqueos que se suscitan en Locotal y Parotani, en Cochabamba. Necesitamos dinero. Afecta a los choferes, ayudantes, boleteros, comideras, a todos", afirmó uno de ellos.

Así, los chóferes estacionaron sus buses en varias intersecciones de la avenida impidiendo el paso por el lugar. Además, no descartan masificar esta protesta y aseguran que se quedarán durante toda la jornada en el lugar.

"Pedimos al Legislativo que, de una vez, solucione y saque la ley para desbloquear. También, que haga cumplir la Constitución Política del Estado para garantizar el libre tránsito por las carreteras del país", aseveró otro dirigente.

Aseguran que no pueden pagar sus deudas económicas porque no están generando ingresos desde hace 11 días. También denunciaron que los choferes que quedaron varados en las carreteras "están sufriendo". Comentaron que desde ayer se habilitaron los viajes a Oruro, pero no compensa sus demandas.

Al lugar, llegó un contingente policial que logró desbloquear vías aledañas, donde también estacionaron los buses. "Nos dijeron que estaban buscando diésel y fueron a bloquear", denunció el comandante departamental de la Policía,

En ese sentido, vehículos que circulan por esta vía tuvieron que buscar rutas alternas, generando un gran congestionamiento vehicular en el centro paceño.

Al grito de "Queremos trabajar", los conductores y trabajadores de empresas de buses permanecen en la avenida. En la tarde, realizarán una evaluación entre los dirigentes para definir si permanecen o levantan esta medida de presión.

Según estiman, el transporte terrestre perdió aproximadamente 27 millones de bolivianos solo en la venta de pasajes. Hay más de 197 mil pasajeros afectados en las terminales terrestres del eje central y Oruro, donde se concentran los bloqueos. Así, cada día que pasa se incrementa la afectación.

Según la ATT, los bloqueos en época de carnaval ocasionarían, en una semana, alrededor de 589 usuarios afectados y Bs 78 millones de pérdida.

Bloqueo en el centro de la ciudad de La Paz. FOTOS/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo