Cochabamba

El Transporte Libre del Trópico de Cochabamba confirmó un bloqueo de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, a partir de las cero horas de este viernes 1 de diciembre. Los transportistas exigen el mantenimiento de la carretera.

Transportistas aseguraron que en reiteradas ocasiones se reunieron con representantes de la Administradora de Carreteras de Bolivia (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, para llegar a acuerdos. Sin embargo, denuncian que hasta la fecha no existen trabajos de refacción.

"Hasta la fecha el gobierno no da ningún interés en resolver por ejemplo el inicio de las dobles vías en la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico no se cumplen adecuadamente, no hay mejoramiento de caminos entre Colomi a Locatal", señaló Córdoba.