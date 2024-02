Tras destruir fábricas de cocaína en Bulo Bulo, policías son atacados y les queman un vehículo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrieron dos fábricas de cocaína en la localidad de Bulo Bulo, departamento de Cochabamba. Durante la destrucción de la segunda infraestructura, fueron atacados.

“Nuestras fuerzas del orden fueron atacadas en la localidad de Bulo Bulo, provincia Carrasco en el Trópico de Cochabamba cuando realizaban tareas de interdicción al narcotráfico destruyendo un vehículo asignado para trabajos policiales”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sus redes sociales.

Una de las fábricas encontradas por efectivos de la Felcn.

Según las imágenes compartidas por la autoridad, se observa una camioneta de la policía ardiendo en llamas a un costado de la carretera de Bulo Bulo, en el Trópico de Cochabamba.

En las fábricas se encontraron diferentes cantidades de precursores para la elaboración de la cocaína, además de 1.600 litros de gasolina.

“Se encontraron más de 1.600 litros de gasolina, la cual es desviada para elaborar cocaína, la misma que es subvencionada por el Estado, y que debido a ser desviada a estas actividades ilegales escasea en muchas estaciones de servicio del país”, expuso Del Castillo.

Durante la intervención de la segunda fábrica, los efectivos antidroga fueron atacados por pobladores, quienes quemaron un vehículo oficial. Ante ello, los policías tuvieron que abandonar el lugar.

El vehículo de la policía fue atacado.

"Asimismo, al momento de la destrucción de la segunda fábrica, pobladores atacaron a las fuerzas del orden quemando uno de los vehículos de las fuerzas policiales y obligando a los efectivos a abandonar el lugar", detalló el ministro.

En ese contexto, el ministro advirtió que la lucha contra el narcotráfico continuará pese a intentos de protección.

Pobladores incendiaron la camioneta policial.

“¡Aunque traten de proteger el narcotráfico, no nos detendremos! (…) Estos sectores deben entender que ya no existen zonas donde el Estado no tenga presencia, nuestras fuerzas del orden ingresarán a todo sector donde se cometan ilícitos en el país”, advirtió.

