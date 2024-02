Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En Santa Cruz tres historias se entrelazan en un hilo de desesperación, y angustia que no encuentra su final. Son los casos de Yaritza Méndez, Nancy Villarroel y Lineth Chama, tres mujeres que aún no han sido encontradas, a pesar del paso de los años y los esfuerzos de la justicia.

Primer caso - Yaritza Méndez

El caso de Yaritza Méndez se remonta al oscuro amanecer del 22 de marzo de 2009, cuando un grupo de desconocidos irrumpió en su hogar y la secuestró frente a su hija.

Las investigaciones posteriores revelaron un trasfondo oscuro: exreclusos contratados por la entonces fiscal Estela Guerra, en un siniestro plan tras descubrirse la relación amorosa entre Yaritza y su esposo.

Yaritza fue secuestrada de su casa en 2009 por un grupo de hombres que, presutamente, fueron contratados por una fiscal.

A pesar de las detenciones y las declaraciones incriminatorias, el cuerpo de Yaritza nunca fue encontrado, sumiendo a su familia en una agonizante espera. El padre de la joven, don Ángel Méndez recordó con dolor e impotencia el no poder haber hecho justicia con su hija y se resignó a que el caso sea extinguido. “No creo que cambie nada, Dios va ser justicia tarde o temprano porque justicia terrenal no hay”, dijo el hombre de la tercera edad.

En 2011, después de dos años y cuatro meses de detención en el penal de Palmasola, la exfiscal Guerra salió en libertad por orden de la Sala Penal Segunda, debido a que ninguna persona puede estar encerrada por más de 24 meses sin sentencia ejecutoriada.

Segundo caso - Nancy Villarroel

El segundo caso es el de Nancy Villarroel, cuya desaparición el 9 de julio de 2019 cuando se realizó el paro cívico en la ciudad de Santa Cruz. Su expareja, Alejandro Torrico fue el principal sospechoso.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron que ella nunca salió de su vivienda. Además Ese día trágico, los hijos de Nancy recibieron mensajes por WhatsApp desde el celular de su madre, en los cuales decía que saldría de viaje con sus amigas. Sin embargo, la mujer no se había llevado su pasaporte.

Nancy desapareció durante los días de paro cívico en Santa Cruz en 2019. Sus hijos aún claman por respuestas.

Durante las investigaciones, el vehículo del acusado fue confiscado con fines investigativos. Se realizaron pruebas de luminol tanto en el automóvil como en la vivienda de la familia, y se detectaron manchas de sangre.

Dos años después en 2022, Torrico fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio; sin embargo, el Tribunal 12°avo de Sentencia determinó este viernes otorgar detención domiciliaria provocando indignación entre los familiares de la víctima. “No mataron a una hormiga, mataron a mi hermana, a una persona”, dijo la hermana de Nancy.

Hasta la fecha el cuerpo de Nancy no ha sido encontrado y su familia no pierde la esperanza de poder darle cristiana sepultura y tener un lugar donde llevarle flores en su memoria.

Tercer caso - Lineth Chama

El tercer caso es el de Lineth Chama, una joven de 16 años desaparecida hace nueve meses en circunstancias aún inusuales. Su padre aún no puede evitar cuestionarse por qué envió a su hija a su casa a recoger unos platos aquel 9 de mayo del 2023. "Aún me pregunto por qué la mandé ese día, no debía hacerlo. A nadie quiero que le pase esto", expresó con pesar.

Lineth se dirigía a su domicilio a buscar platos para el negocio de su familia cuando desapareció en 2023.

A pesar de la detención de cuatro sujetos implicados en un presunto caso de trata de personas, Lineth sigue sin aparecer. La prueba de luminol realizada en el domicilio del principal acusado reveló rastros de sangre, aumentando los temores de que algo grave haya ocurrido con la joven.

“Lo único que deseo es que mi hija aparezca con vida. Y si pasa algo, ¿Qué voy a hacer?, tengo que aguantar y aceptar la realidad”, agregó el papá.

Las familias de Yaritza, Nancy y Lineth claman por respuestas y justicia, al igual que muchas otras en todo el país que hasta el momento desconocen el paradero de sus familiares.