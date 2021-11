Una joven muere en la tina de la casa de su novio en La Paz; investigan supuesto feminicidio

El padre de la fallecida, Hugo Rodas, manifestó este domingo que el novio de la presunta víctima, se habría ganado la confianza de la familia, sin embargo agregó que él siempre dudó de tanta amabilidad que mostraba el sujeto.

Por su parte la hermana de Daniela, afirmó que el sujeto era demasiado celoso, al punto que obligaba a Daniela a borrar mensajes y fotografías de su celular. La fallecida hacia videos de Tik Tok, y estudiaba para ser estilista.

“Le celaba, yo le decía Daniela esto no es normal, no te tiene que celar, él es tu amigo no te tiene que celar, ella decía si me parece raro, luego mi hermana se enojó pero él le volvió a buscar por facebook parejas, salían hace tres meses, a él no le gustaba que subiera fotos a sus redes, era demasiado celoso”, manifestó la hermana de Daniela.