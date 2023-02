Cochabamba, Bolivia

Una mujer fue brutalmente agredida por su pareja dentro de un céntrico gimnasio de la ciudad de Cochabamba. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

El video fue obtenido por la víctima y lo publicó en sus redes sociales para denunciar el hecho, asegurando que sufrió violencia sistemática durante un año. También realizó la denuncia formal por violencia física y psicológica.

El hecho se registró a plena luz del día y delante de varios clientes que estaban en el lugar en ese momento. A pesar de los gritos desesperados de la víctima, nadie hizo nada para detener la golpiza.

El SLIM realiza el seguimiento correspondiente al caso y buscan aprehender al agresor, que sería el dueño del snack de venta de jugos en el gimnasio, denominado 'lactobar'.

"La propia víctima ha publicado (las imágenes) en sus redes y varias personas nos han dado el dato. La preocupación de que esta víctima estaría siendo agredida en este gimnasio en presencia y paciencia de la gente que viene al mismo. Hemos venido a hacer una verificación, lamentablemente desde que hemos llegado nos han trabado la puerta, no nos querían atender. Nos hemos acercado al lactobar, donde se ve en el video que este sujeto golpea, patea, se escuchan gritos desgarradores de la víctima", informó Tatiana Herrera, jefa del SLIM.

Asimismo, convocaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para proceder a las acciones que corresponden. Este martes, realizaron la verificación en el lugar.

La víctima era una usuaria e instructora del gimnasio, donde se presume empezó la relación con el sujeto.

"Estamos en la etapa preliminar de la investigación. Estamos acompañando a la víctima. En el lugar, la gente no solo no impide (la agresión), sino, todos lo callan. La madre no quiso dar datos de este agresor. El área administrativa tampoco ha aportado elementos. Sabemos que mucha gente tenía conocimiento de esta violencia ejercida de parte del agresor hacia la víctima. Nadie hace nada ante los gritos desesperados de esta víctima", detalló la jefa del SLIM.