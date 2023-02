Cochabamba, Bolivia

Los clientes de un restaurante ubicado en la Av. Guayacan, en la zona sur de Cochabamba, fueron amedrentados, golpeados y despojados de sus pertenencias por una banda delincuencial que ingresó abruptamente al lugar. Se llevaron celulares y dinero. Ocurrió el pasado martes.

Entre las víctimas, está una persona de 38 años que fue brutalmente golpeada y tiene 9 días de impedimento.

Una de las testigos denunció que un numeroso grupo de personas entró al local directamente a golpear a los presentes, que se encontraban comiendo.

Vio que la dueña del local les había pedido que no entren, pero no le hicieron caso.

Le robaron 20 mil bolivianos y celulares.

"Me agarraron entre muchas mujeres, unas 10 y me han empezado a pegar con palos y patadas. Me han robado. Estaba agarrando dinero en mi pecho, me han robado celulares. Estaba agarrando 20.000 bolivianos, dinero destinado que una tía me había prestado", detalló.