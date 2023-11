Una mujer le quemó las piernas a su expareja con agua hirviendo

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer quemó las piernas a su expareja con agua hirviendo y encima lo agredió físicamente. Este terrible hecho ocurrió en la avenida Paurito Barrio Villa Viana, el joven fue llevado de emergencia hasta el Hospital "Virgen la Milagrosa".

El hombre fue agredido inesperadamente, cuando estaba en su trabajo, la agresora llegó y tuvieron una discusión, antes del hecho la fémina arrancó las cámaras de seguridad. Luego de atacar a su exnovio la mujer escapó con rumbo desconocido.

"Él no tiene familiares acá, yo le estoy haciendo realizar las curaciones, está grave. La mujer arrancó las cámaras, le robó los documentos, me contó que le hizo caer la olla a los pies (...) Ya hemos gastado más de mil bolivianos, este problema ya es de mucho tiempo, no queremos lamentar otra situación más grave", declaró la persona que le brindó auxilio, Brian Arapa.