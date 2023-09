¡Lo expulsaron! Conductor de trufi que agredió a colegiala por su pasaje pidió disculpas

Cochabamba, Bolivia

Tras haber identificado al conductor denunciado mediante redes sociales por maltratar a una colegiala, el Sindicato Mixto Primero de Mayo, definió expulsarlo de la institución.

Por su parte el conductor denunciado, lamentó lo ocurrido y pidió disculpas, dijo que reaccionó porque la estudiante “lo había insultado”.

“Me quitó el 1 boliviano que me pagó por el pasaje y dijo que yo estaba borracho, por eso reaccioné y le dije que vayamos a trásnsito (…) yo quiero que me disculpe, a veces nos equivocamos y si yo me equivoqué por favor que me disculpe, yo necesito trabajar, como voy a mantener a mi familia”, dijo el conductor del trufi.