“Una niña no miente”: Gritos y empujones en la audiencia de la profesora acusada de abuso sexual

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 8 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de declaración informativa de la profesora acusada de agredir y abusar sexualmente de una niña de cuatro años en una unidad educativa del Plan Tres Mil en Santa Cruz. Sin embargo, lo que debía ser un proceso judicial rutinario se convirtió en un tenso enfrentamiento verbal entre padres de la víctima y padres de familia que apoyaban a la docente, a las afueras de la Estación Policial Integral (EPI-3) N°3 del Distrito Municipal 8, de la ciudadela Andrés Ibáñez.

El progenitor de la menor víctima de abusos afirmó con firmeza que los hechos ocurrieron tal como su hija los relató y exigió justicia. “Tengo una grabación, a mí nadie me va a hacer cambiar de parecer. Hay una grabación donde mi hija cuenta cómo la profesora la castigaba. Mi hija me dijo que la maestra sí la castigaba y le preguntó con qué. Me respondió que, con el dedo, que pegaba en el poto (nalgas)”, declaró el padre de la menor.