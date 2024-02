Urbanista critica posible alza del pasaje en Santa Cruz: "Es el más caro de Bolivia"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El debate sobre el posible aumento del pasaje del transporte público en Santa Cruz continúa. El urbanista Jhonny Valdez se ha mostrado en contra de la medida, argumentando que no existe un estudio técnico que la justifique.

"No hay un estudio técnico que los justifique", dijo Valdez. "La gasolina, que es el principal insumo del transporte, no ha sufrido un incremento, más bien tiene una subvención del Estado. Entonces, en este momento no se justifica un aumento en la tarifa", señaló.

Valdez también mencionó que Santa Cruz tiene la tarifa de pasaje más alta de Bolivia, lo que significa que un aumento afectaría aún más el bolsillo de los ciudadanos.

"El pasaje en Santa Cruz es el más caro de Bolivia", dijo, y sugirió a los transportistas buscar alternativas como usar otro tipo de combustible, como el gas, o hacer las rutas más cortas, partiendo siempre desde un estudio técnico. "Es sostenible todavía la tarifa de 2 bolivianos", finalizó el experto.

Los transportistas, por su parte, insisten en que el aumento es necesario para cubrir sus costos operativos. Argumentan que el precio de los repuestos y los insumos ha aumentado considerablemente ante la escasez de divisas en el país.