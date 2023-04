[VIDEO] Bad Bunny y Grupo Frontera estrenan “un x100to”; así suena la canción

Cargando...

“Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti”, dice una parte de la letra de la canción.

Bad Bunny no se queda quieto ni un solo instante, pues acaba de estrenar “un x100to”, a lado de Grupo Frontera, sin duda una colaboración interesante, pues el reguetón y la música regional mexicana se fusionan para encantar a los miles de fans, sobre todo latinoamericanos, que estaban esperando este dueto con ansias.

Este lunes 17 de abril fue el lanzamiento mundial de la canción que ha logrado captar la atención de los internautas debido a la curiosa mezcla de géneros musicales.

El tema recién salidito del horno habla principalmente del desamor y cómo muchas veces el “clavo saca a otro clavo” no sirve para nada, pues aún los recuerdos y pensamientos te atosigan con la persona que de verdad sientes amor y aunque ya hay un adiós definitivo eres incapaz de olvidarla.

La colaboración fue lanzada junto al video oficial el cual ya está acumulando visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los internautas que están felices con el dueto entre el grupo y el Conejo Malo.

“Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir”, dice otra parte de la canción.

Así anunció Bad Bunny la colaboración con Grupo Frontera

Luego de triunfar en el festival Coachella, Bad Bunny dio una noticia que nadie esperaba, el artista originario de Puerto Rico anunció que lanzaría una canción en colaboración con Grupo Frontera, la banda de regional mexicano que se volvió popular con el cover de ‘No se va’, de Morat.

“Mañana rolita nueva con mis compas de @grupofrontera”, escribió Bad Bunny en sus historias de Instagram.