Vocal del TSE destaca labor del personal del Sirepre y garantiza difusión de resultados preliminares a las 21:00

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sostuvo este sábado una reunión con el personal que integra el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), a quienes agradeció por su compromiso en el desarrollo de esta herramienta clave para la transparencia del proceso electoral.

“Quiero agradecerles a ustedes por la decisión de formar parte del Órgano Electoral. Gracias a su esfuerzo vamos a poder reactivar un sistema que durante muchos años estuvo suspendido y que fue objeto de críticas y observaciones. Con su trabajo vamos a dar resultados preliminares a las 21:00 horas”, expresó Ávila.

El vocal resaltó que el aporte del equipo del Sirepre será fundamental para fortalecer la democracia, ya que permitirá a la ciudadanía conocer de manera rápida y confiable los resultados preliminares de la votación.

“Van a ayudar a la democracia para que este país elija a sus nuevas autoridades, y a las 21:00 horas el país podrá apreciar el fruto del trabajo que ustedes han hecho”, añadió la autoridad electoral.

El TSE ratificó que el Sirepre será una herramienta de transparencia y confianza ciudadana en la jornada electoral, al brindar información preliminar en tiempo oportuno.

Mira la programación en Red Uno Play