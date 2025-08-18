TEMAS DE HOY:
Uno decide

Vocal del TSE destaca labor del personal del Sirepre y garantiza difusión de resultados preliminares a las 21:00

Hans Franco

17/08/2025 21:34

Foto: El vocal Gustavo Ávila reunido con personal del Sirepre
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sostuvo este sábado una reunión con el personal que integra el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), a quienes agradeció por su compromiso en el desarrollo de esta herramienta clave para la transparencia del proceso electoral.

“Quiero agradecerles a ustedes por la decisión de formar parte del Órgano Electoral. Gracias a su esfuerzo vamos a poder reactivar un sistema que durante muchos años estuvo suspendido y que fue objeto de críticas y observaciones. Con su trabajo vamos a dar resultados preliminares a las 21:00 horas”, expresó Ávila.

El vocal resaltó que el aporte del equipo del Sirepre será fundamental para fortalecer la democracia, ya que permitirá a la ciudadanía conocer de manera rápida y confiable los resultados preliminares de la votación.

“Van a ayudar a la democracia para que este país elija a sus nuevas autoridades, y a las 21:00 horas el país podrá apreciar el fruto del trabajo que ustedes han hecho”, añadió la autoridad electoral.

El TSE ratificó que el Sirepre será una herramienta de transparencia y confianza ciudadana en la jornada electoral, al brindar información preliminar en tiempo oportuno.

 

