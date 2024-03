Vocal Tahuichi sobre preselección de candidatos: "No confío en la Asamblea"

La Paz, Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó que renunciará si es preseleccionado como candidato en las elecciones judiciales y reiteró su propuesta de anular las elecciones primarias por el gasto que representan.

Tahuichi confirmó su postulación al Consejo de la Magistratura, y dijo que renunciará si es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Es una mera postulación, una aspiración, una mera intencionalidad. Todavía no soy juez y parte, no ha arrancado la administración del proceso electoral judicial. Si, hipotéticamente, fuera preseleccionado, en ese instante deberé renunciar al cargo de vocal", afirmó en entrevista con El Mañanero.

Adelantó que si es elegido luchará contra la corrupción.

Sin embargo, aseguró que "no confía nada" en el proceso de preselección que realiza la Asamblea Legislativa.

"Medité bastante mi postulación por muchas razones. Me han instalado procesos penales, Evo Morales, el senador Hermo Pérez, otros diputados del ala 'evista' que han pedido mi destitución y está pendiente en Sala Plena. Me acusan de ser arcista y evista. Yo soy un profesional independiente, ni arcista, ni evista. Me debo a mi vocación y voy a seguir trabajando hasta el momento que se me de la confianza", complementó.