Youtuber muestra el interior de San Pedro y expone cómo vive el expresidente Luis Arce

El youtuber 'Planeta Juan' logró ingresar a la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde mostró cómo es la vida dentro del recinto penitenciario y reveló detalles de sus diferentes sectores.

En su contenido, el creador audiovisual expone las dinámicas internas del penal, describiéndolo como una especie de “ciudad dentro de otra”, con actividad económica, servicios y organización propia entre los privados de libertad.

“La Posta”, el sector más exclusivo

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la zona denominada “La Posta”, un área que, según el youtuber, concentra a internos con mayor poder adquisitivo.

“En este lugar específicamente de la cárcel es donde se encuentra un expresidente boliviano”, señala en el video.

De acuerdo con su apreciación, este sector presenta condiciones distintas al resto del penal, con espacios más organizados y comodidades visibles.

Así vive el expresidente

En el recorrido se menciona la presencia del expresidente Luis Arce, quien se encontraría en esta área del penal.

Según lo mostrado, en esta zona existen espacios como canchas deportivas, áreas de recreación y sectores habilitados para recibir visitas, lo que refuerza la idea de una estructura interna diferenciada.

Una “ciudad” dentro de la cárcel

El contenido también evidencia que en San Pedro existe una dinámica particular, donde los internos acceden a ciertos servicios y generan una economía interna.

Esto incluye espacios comunes, organización por sectores y condiciones que varían según la zona del penal.

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