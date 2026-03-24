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Policial

Cae una veintena de prófugos en Cochabamba: 18 de ellos buscados por violencia doméstica

En un operativo desplegado aprovechando la movilización por las elecciones subnacionales, la Felcv ejecutó mandamientos de condena por delitos de violencia doméstica, violación y asistencia familiar en todo el departamento.

Milen Saavedra

23/03/2026 20:32

La Felcv informó sobre los casos.
Cochabamba, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba informó sobre el cumplimiento de 20 mandamientos de aprehensión durante la jornada electoral del domingo. Según el reporte oficial, los operativos permitieron capturar a personas que contaban con sentencias ejecutoriadas y órdenes de captura pendientes.

El director departamental de la FELCV, Marcelo Núñez, detalló que el trabajo policial se concentró en identificar a estos ciudadanos en los recintos de votación o mediante controles específicos, logrando resultados importantes en la lucha contra la impunidad en delitos de género.

De los 20 casos ejecutados, la gran mayoría corresponde a agresiones contra el entorno familiar:

  • 18 casos por violencia doméstica.

  • 1 caso por violación.

  • 1 caso por asistencia familiar (apremio).

El coronel Núñez enfatizó que "todos estos mandamientos son de condena y de captura", lo que significa que los aprehendidos ya contaban con un proceso judicial cerrado y debían cumplir una pena privativa de libertad. Por esta razón, todos fueronremitidos directamente a los diferentes centros penitenciarios de Cochabamba.

Para lograr este alcance, la FELCV movilizó a sus unidades en las distintas zonas y provincias, logrando las siguientes capturas:

  • FELCV Valle Bajo: 8 mandamientos ejecutados.

  • FELCV Sur: 4 mandamientos ejecutados.

  • FELCV Norte: 2 mandamientos ejecutados.

  • FELCV Central: 2 mandamientos ejecutados.

  • FELCV Sacaba: 2 mandamientos ejecutados.

  • FELCV Valle Alto: 2 mandamientos ejecutados.

Este operativo permitió desconcentrar el trabajo policial y asegurar que la ley se cumpla incluso en los municipios más alejados de la capital valluna.

 

 

 

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